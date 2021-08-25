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Эксперты объяснили, когда восстанавливается память после COVID-19

Анна Михалюк

Общество
Эксперты объяснили, когда восстанавливается память после COVID-19
Фото: pixabay.com

Инфекционист Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала о том, что после COVID-19 пациенты могут отмечать заторможенность и проблемы с памятью.

Ваган Саркисян, нейрофизиолог, кандидат медицинских наук, главный врач медицинского центра «Профилактик» и Татьяна Черепанова, психолог, президент «Международной академии психологии инновационного развития» рассказали о том, почему у переболевших коронавирусом возникают проблемы с памятью и другие последствия.

Подробнее в репортаже «ВМ»:

Почему после COVID появляются проблемы с памятью и заторможенность

О последствиях коронавируса много говорят в СМИ и соцсетях, и у некоторых мнительных людей могут возникнуть ощущения, что симптомы последствия заболевания есть и у них.

— Есть эффект массовой мнительности. Особенно тревожные люди начнут искать это у себя и даже чувствовать. Нужно понимать, что мы сами выбираем, фильтровать информацию или нет. В любом случае можно справлять со своими состояниями, и если возникает тревога, то с ней можно справляться при помощи дыхания и прогулок, — советует эксперт Татьяна Черепанова.

Несмотря на это, у многих людей действительно возникают проблемы с концентрацией. Безусловно, они пройдут, просто у некоторых пациентов процесс восстановления занимает 2–3 недели, а у некоторых — до нескольких месяцев.

— Исследования проводятся, наблюдаются случаи воздействия на нервную систему коронавирусной инфекции. Причем они как косвенные, так и прямые. К косвенным мы можем отнести гипоксию, в которой пребывает человек во время инфекции, повышенное тромбообразование. Если говорить о памяти и концентрации, преимущественно это все-таки обратимые нарушения памяти, которые мы наблюдаем во время усталости, после болезни. Это так называемая псевдодеменция. Можно проводить и электроэнцефалограмму, которая может подтвердить диагноз. При правильной реабилитации все это постепенно может уйти, — рассказывает Ваган Саркисян.

Ранее доктор Ковальков рассказал о двух продуктах, употребление которых может защитить от COVID-19.

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