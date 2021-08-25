В первый день педагогического форума в Москве обсудили вопрос детской безопасности

Фото: Полина Федосейкина

В преддверии нового учебного года в столице стартовал четырехдневный Городской педагогический совет с участием мэра Москвы Сергея Собянина и представителей образовательных организаций. Ключевой темой стал вопрос адаптации детей и родителей к учебным процессам. Во встрече также приняла участие председатель общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая.

Заседание городского педагогического совета началось с обсуждения общих вопросов подготовки к новому учебному году и задач, стоящих перед педагогическими коллективами столицы. Отметили значительные успехи московской системы образования и ее конкурентность.

В ходе обсуждения коснулись и необходимости достижения баланса между традиционным и дистанционным форматом обучения. Лидер «Совета матерей» Татьяна Буцкая отметила важность Московской электронной школы и поддержала необходимость ее развития. Она предложила расширить такую составляющую, как портфолио ученика, чтобы все достижения ребенка были собраны в одном месте.По итогам первого дня педсовета лидер «Совета матерей» рассказала про предложенный ею стандарт детской безопасности.

— Особые меры безопасности должны начинаться с порога дома и до школы. Весь этот путь должен быть оснащен светофорами, дорожными знаками, «лежачими полицейскими», камерами наблюдения. Окна в помещениях, где находятся дети, должны иметь ограничители, чтобы никто из них не выпал, — подчеркнула Буцкая.

Она пояснила, что важно обеспечить каждую школу страны надежной вневедомственной охраной, чтобы предотвратить повторение казанской трагедии. По словам Буцкой, в детских стандартах безопасности важны и другие параметры, например: родительские комитеты смогут иметь право контроля школьного питания, все школы обеспечиваются современными средствами пожаротушения и удобными маршрутами эвакуации, в каждой школе — постоянно действующий медпункт со штатным фельдшером.