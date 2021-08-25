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Телеведущий Евгений Попов призвал обеспечить безопасность детей в школах

Павел Гриднев

Общество
Телеведущий Евгений Попов призвал обеспечить безопасность детей в школах
Фото: Александра Маликова

Рабочая группа осмотрела новый корпус школы №324 «Жар-птица» на западе Москвы. Участники мероприятия осмотрели новый корпус, который полностью отвечает всем современным образовательным требованиям.

По словам директора Алексея Беспалова, в новом корпусе будет целый медицинский блок, включающий в себя кабинет неотложной помощи, а также изолятор для заболевших.

Одним из участников мероприятия стал журналист Евгений Попов, который ранее уже посещал ее. Он считает, что к безопасности детей в учебных заведениях нужно подходить системно, уделяя внимание безопасности здоровья школьников и защите их жизни.

Весной журналист провел для старшеклассников этой школы мастер-класс по журналистике в рамках проекта о профориентации. Планирует продолжить эти занятия и в новом учебном году.

— Мы осмотрели новый корпус, который полностью отвечает всем современным образовательным требованиям. Однако как отец первоклассника уверен, что сегодня важно и обеспечение безопасности здоровья ребенка.Для этого в каждой школе должны быть кабинеты неотложной медицинской помощи с соответствующим оборудованием.Отрадно, что в этом учебном заведении к решению данного вопроса подходят очень серьезно, — комментирует Евгений Попов.

В ходе осмотра нового корпуса телеведущий обратил внимание на еще один немаловажный аспект – надежность системы охраны учебных заведений.

— После случившегося в Казани этот вопрос, на мой взгляд, должен стать одним из ключевых при подготовке школ к учебному году. Я вел репортажи с места трагедии, разговаривал с детьми, родителями, преподавателям. Последствия могли быть не столь ужасны, если бы сработало запирающее устройство, была исправна система оповещения. Мы должны делать выводы и принять соответствующие меры, чтобы подобного больше не повторилось, — уверен Евгений Попов.

Телеведущий также отметил, что согласен с экспертами: все нормативы, касающиеся безопасности детей, должны быть едины для всей страны и закреплены законодательно.

— Именно единый стандарт безопасности и его четкое соблюдение дадут гарантии безопасности для наших детей, — считает Евгений Попов.

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