Житель Колумбии семь раз привился от коронавируса

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Житель Колумбии семь раз сделал прививку от коронавируса. Об этом в среду, 25 августа, рассказала министр здравоохранения Колумбии Миерланди Торрес.

Мужчина живет в колумбийском городе Кали. По словам Торрес, ему больше 60 лет и у него имеются психологические проблемы.

Колумбиец привился семь раз вакцинами разных компаний, среди которых были Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. Однако реакции на чрезмерное количество доз препарата у пациента не возникло.

Правительство Колумбии организовало расследование инцидента. Чтобы не допускать подобных случаев чрезмерной вакцинации, власти Кали разработали электронный бланк, где люди могли дать информированное согласие перед вакцинацией, пишет News.ru.

При этом ученым из Института естественных наук Британской Колумбии в Ванкувере удалось найти универсальный способ борьбы с коронавирусом. Исследователи обнаружили два сахар-связывающих белка, которые препятствуют проникновению вируса в клетки человека.

До этого вирусолог назвал срок создания препарата от всех штаммов коронавируса. Специалист отметил, что такой препарат будет, скорее, лекарством, нежели вакциной. Его нужно будет принимать не для профилактики, а в том случае, если человек уже заболел.