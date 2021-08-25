Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Московские студенты провели флешмоб в поддержку вакцинации

Павел Гриднев

Общество
Московские студенты провели флешмоб в поддержку вакцинации
Фото:Галина Бродская

Студенты московских вузов провели на юге Москвы мотивирующий флешмоб. Они устроили состязания — бросали дротики с названиями своих вузов в мишень, стилизованную под изображение коронавируса. Этим они призвали жителей активнее вакцинироваться.

Акцию поддержал член Общественной палаты РФ, руководитель Координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей Евгений Нифантьев. В 2020 году он занимался организацией работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции в рамках Всероссийской акции «Мы вместе» на государственном уровне.

— Нам важно победить коронавирус раз и навсегда. А сделать это можно только добившись коллективного иммунитета. Всеобщая вакцинация — это действительно важно. Но она должна быть добровольной и основанной на информировании о ее эффективности и безопасности, — отметил Евгений Нифантьев.

Он подчеркнул, что сегодня в молодежной среде распространяется множество фейков о возможных негативных последствиях прививок.

— Не разобравшись в теме, блогеры начинают снимать ролики, транслируя ложную информацию о вакцине и запугивая население. На этом фоне очень важно, когда студенты осознанно подходят к вопросам вакцинации и подают пример своим сверстникам, — добавил Нифантьев.

Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Заняться делом, на которое не хватает времени

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Роботы призваны на службу

Все мнения
О проекте