В Госдуму внесли законопроект о праве наследников оспаривать отцовство

Фото: Пресс-служба Госдумы

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, уточняющий перечень лиц, которые имеют право оспорить запись об отце ребенка в книге записей рождений.

Данным правом хотят наделить наследника лица, записанного отцом ребенка. Требование об оспаривании отцовства будет удовлетворено только при наличии предоставленных подложных документов.

Проект был разработан по поручению вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, говорится в документе на сайте системы обеспечения законодательной деятельности Госдумы.

В июле Министерство труда и социальной защиты России предложило учредить в стране праздник День отца. Соответствующая инициатива размещена на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Предполагаемой датой праздника выбрано третье воскресенье октября (в 2021 году оно выпадает на 17-е число). День отца нацелен на «повышение социальной значимости отцовства в укреплении института семьи и воспитании детей».

В октябре 2018 года депутаты Государственной думы в первом чтении отклонили законопроект, в котором предлагалось установить на территории Российской Федерации дату празднования Дня отца, назначив ее на последнюю субботу октября.