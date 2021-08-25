Боксера Кушиташвили исключили из сборной России

Фото: Официальная страница Федерации бокса России в Facebook

Боксер Георгий Кушиташвили был исключен из состава национальной сборной. Об этом в среду, 25 августа, рассказал генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

Кушиташвили отстранили от соревнований под эгидой организации до 10 сентября 2022 года. Основанием для этого стал приговор 235-го Гарнизонного военного суда Москвы.

Так Кушиташвили признали виновным в избиении сотрудника Росгвардии и хранении наркотиков. Боксера приговорили к трем годам лишения свободы условно, передает НСН.

В феврале 2020 года появилась информация, что Георгий Кушиташвили и другой боксер, Овик Оганнисян, напали на сотрудника Росгвардии в Москве. Их доставили в полицию. У Кушиташвили обнаружили и изъяли пакетик с порошкообразным веществом. Экспертиза показала, что это был кокаин. Военный суд до 1 апреля арестовал боксера.