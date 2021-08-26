Глава ВОЗ призвал готовиться осенью к новой пандемии

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Осень станет чрезвычайно важным периодом в подготовке к пандемии и реагировании на ее последствия. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

— Следующие три месяца станут критическим периодом для обеспечения готовности к будущей пандемии и организации мер реагирования на нее, — сообщил он на брифинге в Женеве, передает РБК.

Известно, что за последние сутки в России зафиксировали 19 536 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 86 регионах.

До этого Гебрейесус заявил о стабилизации смертности из-за коронавируса в мире. По его словам, также стабилизировалась заболеваемость COVID-19. Так, с 16 по 22 августа в мире выявили более 4,5 миллиона новых случаев коронавируса и более 68 тысяч летальных исходов.

Глава ВОЗ до этого заявлял, что достижения в борьбе с коронавирусом на Земле утрачены или находятся под угрозой. Он обратил внимание на резкий рост заболеваемости COVID-19, который фиксировался в последние недели во многих странах мира.

ВОЗ в рамках борьбы с коронавирусной инфекцией ставит целью вакцинацию не менее 70 процентов жителей всех стран мира к сентябрю 2022 года. Гебрейесус подчеркивал, что пандемию COVID-19 можно взять под контроль — в этом поможет вакцинация.