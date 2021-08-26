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Группа «Аэрофлот» станет продавать еду в вендинговых автоматах

Михаил Алимов

Общество
Группа «Аэрофлот» станет продавать еду в вендинговых автоматах
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Дочерняя компания «Аэрофлота» и крупнейший российский производитель бортового питания «Аэромар» станет продавать готовую еду в микромаркетах (разновидности вендинговых аппаратов). Она откроет десятки точек продаж в Москве и Подмосковье.

Купить одну порцию можно за 100 рублей. На выбор представят полноценное меню из 45 наименований — 15 салатов, 15 супов и 15 горячих блюд. Также доступен и полноценный обед из салата, супа и горячего. От традиционных вендинговых аппаратов микромаркеты отличаются тем, что блюда не падают вниз, а стоят на полке, наподобие холодильника с прозрачными дверцами, из которого их можно спокойно достать. При этом до покупки можно ознакомиться с составом и подержать товар в руках.

Рассчитаны они будут на офисных сотрудников. Точки продаж в первое время будут появляться возле крупных офисов. Компания пошла на это из-за тяжелой ситуации во ремена пандемии и падения спроса на полеты. Авиаперевозчики практически перестали кормить пассажиров на фоне падения прибыли, передают «Известия».

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