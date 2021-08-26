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Более 20 тысяч москвичей внесли данные об анамнезе в ЭМК с помощью чат-бота

Анастасия Волоснова

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Более 20 тысяч москвичей внесли данные об анамнезе в ЭМК с помощью чат-бота
Фото: Вечерняя Москва

Более 20 тысяч москвичей внесли данные о личном анамнезе в электронную медицинскую карту (ЭМК) с помощью чат-бота. Об этом сообщили в четверг, 26 августа, в пресс-службе комплекса социального развития Москвы.

Так, 47 процентов пациентов, которые записались на прием к терапевту и не вносили до этого информацию об анамнезе, воспользовались сервисом.

— С начала августа цифровой помощник на основе искусственного интеллекта, помимо сбора жалоб на самочувствие перед приемом к терапевту, стал помогать москвичам вносить в электронную медкарту сведения о личном анамнезе, например о перенесенных травмах, операциях, аллергиях, патологиях, принимаемых лекарственных препаратах или особенностях образа жизни, — напомнили в пресс-службе ведомства.

С августа москвичи могут вносить сведения о личном анамнезе в электронную медкарту на портале mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО» с помощью чат-бота.

Чат-бот на основе искусственного интеллекта был запущен в феврале этого года. Он призван повысить эффективность работы врачей и сократить время на сбор данных о здоровье пациента.

Чат-бот интегрирован в единую цифровую платформу здравоохранения. Таким образом, если врачи или пациент ранее внесли определенные сведения в медкарту, он не будет собирать их повторно. При этом пациент всегда сможет при необходимости отредактировать уже внесенные в систему данные.

В создании виртуального помощника принимали участие медработники. Его алгоритмы построены с учетом данных большого числа обезличенных медкарт, а также на основе медицинских баз данных и справочников, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что москвичам доступны более 105 миллионов протоколов осмотра врачей в электронных медкартах. В разделе «Мои приемы в поликлинике» жители могут просматривать протоколы осмотров врачей как в поликлинике, так и на дому.

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