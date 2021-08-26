Астрологи перечислили лучшие качества каждого знака зодиака

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В характере каждого человека есть свои плюсы и минусы. Считается, что недостатки и достоинства во многом зависят от знака зодиака человека. Астрологи рассказали, какие преимущества есть у каждого представителя зодиакального круга.

Главное преимущество Овнов — дерзость. Они готовы веселиться и участвовать в приключениях. Их не остановит даже небезопасность интересного мероприятия.

Хорошая черта Тельцов — надежность. Они никогда не бросят друга в беде, на Тельцов всегда можно положиться.

Близнецы отличаются энтузиазмом. Они с детским восторгом берутся за новое дело и предвкушают удовольствие от любимых занятий.

Раки хороши тем, что не стесняются проявлять сочувствие. Они смогут найти слова поддержки и утешат близких и незнакомых людей.

Плюс Львов — в теплоте. Данный знак зодиака сможет наполнить светом жизнь окружающих.

Остроумие является ключевой чертой Дев. Они легко смогут победить в споре, победив своего противника парой фраз.

Главное преимущество Весов — расслабленность. Представители этого знака зодиака всегда знают, как лучше решить проблему. Они выглядят спокойными и уверенными.

Преданность Скорпионов является их главным плюсом. Они будут защищать интересы своих родных и друзей в любом конфликте.

Любопытство — хорошая часть характера Стрельцов. Оно позволяет им быть открытыми и идти к новым знаниям.

Козероги отличаются своей амбициозностью. Они много трудятся, поэтому всегда получают то, чего хотят.

Водолеи часто показывают такую положительную черту как независимость. Данный знак зодиака может без посторонней помощи справиться с любой задачей.

Великодушие является главным плюсом Рыб. Они могут отказаться от своих планов ради помощи близким и родным, пишет Пятый канал.

Астрологи также рассказали, как ретроград планет повлияет на жизнь и судьбу людей в 2021 году. Кроме того, астрологи сообщили, каких партнеров чаще всего выбирают разные знаки зодиака.

При этом астролог Ольга Стелла рассказала, чего ждать от прихода ретроградного Урана. По ее прогнозу, период должен привнести в жизнь каждого новизну, свободу и энергию.