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Фотовыставка в поддержку бездомных животных прошла в Москве

Павел Гриднев

Общество
Фотовыставка в поддержку бездомных животных прошла в Москве
Фото: Екатерина Бибикова

Организованная в рамках акции «Обрести дом» фотовыставка «Лучший друг» призвана помочь обрести хозяев подопечным московских приютов — на ней представлены фотографии собак, проживающих в приюте «Бирюлево».

Член экспертного совета и помощник уполномоченного по правам человека в г. Москве Светлана Разворотнева призвала просвещать россиян в вопросах ответственного отношения к животным, тем самым привлекая внимание общества к проблеме жестокого и безответственного отношения к брошенным и бездомным собакам и кошкам. Об этом она рассказала на фотовыставке «Лучший друг».

Светлана Разворотнева напомнила, что в 2018 году был принят ФЗ «Об ответственном обращении с животными», а также внесены поправки в УК РФ — ст. 245 «Жестокое обращение с животными», после чего статистика выявленных нарушений и раскрываемости преступлений в сфере зоозащиты значительно возросла. Теперь Госдума готовит новые поправки в КоАП, благодаря которым безответственных хозяев можно будет привлечь к административной ответственности.

— Необходимо расширять льготные программы стерилизации животных. Хозяева должны не только нести ответственность за своих питомцев, но и иметь возможность без серьезных затрат и проблем о них позаботиться, — подчеркнула Светлана Разворотнева и призвала добровольцев вступать в ряды волонтеров.

Позицию правозащитницы поддержал депутат Московской городской думы Александр Козлов. Он предложил создать в столице единую базу регистрации животных, которая объединит информацию обо всех питомцах из государственных и частных приютов, а в дальнейшем — и обо всех владельческих животных.

— Обязательная регистрация питомцев необходима. Только так мы сможем минимизировать количество бездомных животных, когда каждый хозяин будет нести персональную ответственность, — подчеркнул Александр Козлов. Он также отметил большой вклад социальной рекламы и различных акций по поиску домов для бездомышей и в целом повышению уровня гуманного отношения к животным.

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