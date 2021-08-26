Тимофей Баженов и волонтеры общественной организации оформили опекунство над приютом для бездомных животных

Фото: Максим Манюров / Вечерняя Москва

В приютах Москвы для бездомных животных содержится порядка 17 тысяч животных. Эта мера помогает спасти некоторых животных и сократить размножение животных на улице. Но и в приютах животным необходимо общение со своим человеком и своевременный уход. Волонтеры общественной организации «Движение Баженова» посетили приют для бездомных собак «Красная сосна» и взяли под опеку его питомцев. Лидер общественного движения Тимофей Баженов заключил индивидуальный договор об опеке над собакой по кличке Нала.

— Собаки, которые живут среди людей, — это часть нашего общества. Мы все отвечаем не только за тех животных, которые живут у нас дома. Мы отвечаем и за тех животных, которые вынуждены жить в среде, созданной человеком, без хозяев. Конечно, они несчастливы. Они следуют за человеком, но человек отвергает их. Они хотели бы иметь дом и хозяев. И когда я увидел объявление о том, что здесь живет это замечательное существо, я пришел сюда, в муниципальный приют, и собираюсь оформить опекунство над этой собачкой, ― так аргументировал свое решение Тимофей Баженов.

Согласно статистической информации, на улицах Москвы насчитывается более одного миллиона бродячих собак. Часть из них отлавливается и содержится в муниципальных приютах. Но лишь для одного процента приютских собак находится новый хозяин и забирает их к себе домой.

Активисты общественной организации «Движение Баженова» решили взять под личную опеку питомцев приюта «Красная сосна», выгуливать их, заботиться, принимать участие в кормлении и лечении. Тележурналист Тимофей Баженов лично стал опекуном взрослой собаки Налы. Опекун возлагает на себя ответственность за судьбу животного и берет обязательство лечить его в случае необходимости, ухаживать и регулярно гулять с четвероногим питомцем.

― Роль опекунов заключается в том, чтобы вновь внушить собаке доверие к человеку. Я тридцать лет связан с животными. С каждым из них общаюсь по-доброму. И обычно все звери относятся ко мне очень благожелательно, ― поделился своим мнением популярный блогер Баженов. 23 волонтера «Движения Баженова» приехали в приют вместе с Тимофеем Тимофеевичем. Активисты движения приняли решение взять шефство над четвероногими жителями «Красной сосны».

Еще в 2001 году для предотвращения роста числа безнадзорных собак и кошек в столице начата реализация программы по стерилизации четвероногих. Такой способ используют в мире для сокращения количества бродячих животных.

Этот подход поддерживает инженер Антон Тарасов. Он предлагает ловить бездомных животных, лечить, стерилизовать, прививать и выпускать на волю. По его мнению, это будет и дешевле, и гуманнее ― собаки и кошки вернутся на улицу здоровыми и ласковыми. По его словам, так происходит в Турции, Грузии и в других цивилизованных странах.