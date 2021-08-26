Наталья Сергунина: В Москве проведут профориентационную акцию для детей «Первоклассный сентябрь»

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В сентябре столичные первоклассники получат возможность бесплатно посетить 17 площадок дополнительного образования, в том числе детские технопарки, в рамках акции «Первоклассный сентябрь». Ее участники научатся робототехнике, программированию и дизайну, а также узнают о востребованных профессиях. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города Наталья Сергунина.

— На площадках ранней профориентации для школьников бесплатно пройдут мастер-классы по самым востребованным направлениям — робототехнике, технологиям дополненной и виртуальной реальности, аддитивным технологиям и креативным индустриям. В прошлом году в акции участвовало 15 площадок, включая 10 детских технопарков. Их посетили около двух тысяч человек. Сейчас список партнеров расширился — юных москвичей ждут в 17 организациях, — сообщила заммэра.

Чтобы принять участие в акции, нужно выбрать площадку и дату посещения, а также пройти регистрацию на едином сайте-агрегаторе детских технопарков Москвы. Подтверждение с указанием места и времени занятия придет на электронную почту.

Площадки детского технопарка «Инжинириум МГТУ имени Н. Э. Баумана» предлагают первоклассникам занятия из курса юного инженера, мастер-классы по робототехнике, scratch-программированию и биотехнологиям. Мастер-классы детского технопарка «На Зорге» объединили названием «Мой городской дизайн». Каждое из занятий посветят элементам, которые создают городской облик, дизайн и архитектуру. Детский технопарк РГСУ предложит ребятам собрать компьютерную игру или собственного робота, которого можно оживить благодаря самостоятельно написанному программному коду. Также первоклассники смогут порисовать в пространстве с помощью 3D-ручки и построить реалистичный трехмерный дом.

В «Менделеев-центре» ребятам расскажут, из чего состоят краски и пластилин. Они смогут увидеть окружающий мир при помощи микроскопа и провести эксперименты с химическими реакциями. В «Наукограде» МФЮА гостям предложат мини-квест, в котором нужно будет дойти до маяка и разжечь лампу, параллельно осваивая программирование, изучая алгоритмы движения робота и принципы работы светодиодов и резисторов. Также здесь проведут несколько мастер-классов.

Детский технопарк «Вертикальный взлет» приготовил для учеников химическое шоу. Ребята узнают, что такое объемное прототипирование, и познакомятся со scratch-программированием. Технопарк подготовил программу и для родителей: на мастер-классе «Уверенный школьник» педагог-специалист в области логопедии, детской психологии и комплексному развитию мышления расскажет, как преодолеть трудности, связанные с учебой в начальных классах и социализацией в детском коллективе.

Также первоклассники получат возможность побывать в парке профессий «Кидзания», городе профессий «КидБург», музее занимательных наук «Экспериментаниум», детском центре научных открытий «ИнноПарк», семейных парках развлечений «Zамания», крупнейшей школе робототехники в Москве RoboUniver, спортивно-развлекательном центре «Небо» и парке развлечений «Сказка».

Так, RoboUniver в рамках «Первоклассного сентября» подготовил для гостей двухчасовые мастер-классы по робототехнике и инженерии. В парке «Сказка» ученики смогут прогуляться с гигантскими динозаврами. А «ИнноПарк» продемонстрирует ребятам мир науки.