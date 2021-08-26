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Путин начнет свою поездку на Дальний Восток 1 сентября

Анастасия Волоснова

Общество
Путин начнет свою поездку на Дальний Восток 1 сентября
Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин начнет свой визит на Дальний Восток 1 сентября. Об этом в четверг, 26 августа, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Всероссийский детский центр «Океан» посетит президент. Все-таки начнется пребывание президента на Дальнем Востоке 1 сентября, — пояснил Песков.

Он добавил, что президент также пообщается со школьниками в День знаний. Кроме того, в программе главы государства будут также «другие мероприятия, которые сейчас прорабатываются», цитирует РИА Новости Пескова.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершил поездку на Дальний Восток и в Сибирь 26 июля. Премьер-министр уже посетил Курильские острова, в частности Итуруп. В ходе поездки он проконтролировал, как выполняются президентские поручения по данному региону.

В начале августа сообщалось, что участники программы «Арктический гектар», успевшие освоить землю, а также оформить ее в собственность или аренду, с 1 августа получат право на дополнительный участок. В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, распространяющий программу «Дальневосточный гектар» на Арктическую зону России.

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