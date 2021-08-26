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Генерал ФСБ предложил ужесточить «уголовку» для нелегалов из-за ситуации в Афганистане

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Генерал ФСБ предложил ужесточить «уголовку» для нелегалов из-за ситуации в Афганистане
Фото: Официальный сайт Следственного комитета России

Статьи Уголовного кодекса об ответственности за нелегальное пересечение российской границы стоит пересмотреть и ужесточить наказание. Это будет одним из методов борьбы с возможным проникновением террористов на территорию России. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

По его словам, правоохранительные органы «должны держать ухо востро» из-за складывающейся ситуации в Афганистане и возможного наплыва нелегалов вместе с беженцами из сопредельных стран, в которых действуют различные террористические ячейки.

— Можно пересмотреть на данный момент практику применения статей о незаконном пересечении государственной границы и другие статьи Уголовного кодекса с точки зрения ужесточения. Понять, как эти статьи у нас применялись. Закон есть закон. Если положены по тем или иным видам преступления, связанным с незаконным пересечением границы, с организацией незаконной миграции, эти нормы права надо применять. Только так, — сказал Михайлов.

При этом он подчеркнул, что за нелегальное пересечение границы предусмотрено уголовное наказание с отбытием его в месте лишения свободы. Как добавил Михайлов, желающие попасть в Россию из Афганистана должны помнить, что беженцы — это не нелегалы. Последние получают определенный статус по приезде в страну и содержатся за государственный счет.

— Мы прекрасно понимаем, что они (талибы* — прим. «ВМ») никогда не отказывались от создания некоего джамаата. С другой стороны, мы прекрасно понимаем, что на данный момент эта преступная власть, которая объявлена у нас вне закона, носит нелегитимный характер. Понятно, что для них очень важно будет выстроить свои отношения с мировым сообществом, потому что они претендуют на власть, на свою государственность. Выполнят ли они свои обещания с тем, что не будут преследовать, карать людей, которые работали с предыдущим режимом? Это большой вопрос, — заключил Михайлов.

*«Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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