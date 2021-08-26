Татьяна Буцкая и Октябрина Ганичкина оценили урожай столичных дачников

Фото:Анна Никитина

Лето подходит к концу, и любители дачного отдыха начали сбор урожая. Результаты их труда оценила кандидат сельскохозяйственных наук, телеведущая Октябрина Ганичкина на празднике дачников, организованном Общероссийской общественной организацией «Совет Матерей» в Новокосино.

Огурцы, помидоры, кабачки, капуста, лук, яблоки, груши и даже нехарактерный для средней полосы виноград выращивают на своих участках москвичи. Все это они выставили на суд самого известного в России агронома Октябрины Ганичкиной, которая осматривая урожай тут же давала советы по уходу за отдельными культурами. Она также рассказала о первоочередных работах, которые необходимо провести после сбора урожая и как подготовить землю под новые посадки в следующем году.

Работа на свежем воздухе при правильном подходе к делу, позволяет оздоровить организм, укрепить иммунитет, а это актуально для всех возрастов, отметила в свою очередь лидер «Совета Матерей» Татьяна Буцкая.

— Не все могут поехать в далекие туристические путешествия, а дача — это всегда то, что рядом с тобой. Она дает огромное количество возможностей для самореализации. На собственном участке можно вырастить собственные вкусные и полезные овощи и фрукты без пестицидов и при этом сэкономить семейный бюджет, — сказала Татьяна Буцкая.

Помимо этого, по ее словам, совместный труд сближает представителей разных поколений, укрепляет семьи. Родители передают новые знания детям, а сами при этом вспоминают прошлый опыт и советы своих родителей или бабушек и дедушек, заключила лидер «Совета Матерей».