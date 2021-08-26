Новый российский авианосец может получить электромагнитную катапульту

Авианосец США

Одновременно со строительством авианосца в России будут создавать электромагнитную катапульту для запуска палубных истребителей. Об этом в четверг, 26 августа, заявил генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

В настоящее время в активе у российского военно-морского флота есть единственный авианосец «Адмирал Кузнецов», с которого судна взлетают при помощи трамплина, установленного на палубе корабля.

— Создание электромагнитной катапульты должно быть тесно взаимосвязано с созданием авианосца, на котором она будет устанавливаться, работы будут вестись параллельно, — сказал глава ОСК.

По его словам, работы по созданию авианосца пока не были начаты, поэтому о точных сроках изготовления катапульты говорить также рано.

Рахманов подытожил, что при принятии решения об оснащении будущего авианосца разработчикам необходимо изучить опыт иностранных коллег, передает РИА Новости.

В России на строительство нового авианосца может быть потрачено около 500 миллиардов рублей. Об этом весной рассказал член коллегии Военно-промышленной комиссии Российской Федерации, член Морской коллегии при правительстве Владимир Поспелов.

По мнению специалиста, это цифра может меняться. Так, водоизмещение нового российского авианосца должно составлять не менее 70–80 тысяч тонн. А при создании таких масштабных кораблей есть вероятность получить удорожание по мере строительства.

Все эти риски, по словам Поспелова, должны быть учтены еще на этапе планирования. Специалисты могут ошибаться на 10–20 процентов, но они не могут ошибаться в разы — это может привести к долгострою.