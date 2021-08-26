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Эксперт объяснил, почему нужно готовиться к новой пандемии

Анна Михалюк

Общество
Эксперт объяснил, почему нужно готовиться к новой пандемии
Фото: Артем Соболев / Вечерняя Москва

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил о новой волне коронавируса этой осенью. Несмотря на то что ситуация в мире сейчас стабилизировалась, уровень заболеваемости и смертности остается высоким. По его словам, критическими будут ближайшие три месяца. Число заболевших по всему миру в начале следующего года превысит отметку в 200 миллионов человек.

Александр Геллер, житель Израиля, и Георгий Викулов, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог-аллерголог в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказали о том, почему массовая вакцинация приводит к новым вспышкам заболевания и ждать ли новой вспышки в России.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

«Критическая» осень: ВОЗ готовится к новой пандемии

— Есть огромная разница в Израиле между пандемией, которая была до вакцинации, и пандемией после. Показатели по заболеваемости такие же, но тех, кто на ЭКМО, очень маленькое количество. В основном те, кто лежат под этой машиной, это невакцинированные люди. Без прививки сейчас около миллиона населения Израиля, притом что в стране всего проживают 10 миллионов, — говорит Александр Геллер.

Он рассказывает, что первую вакцину поставил в декабре прошлого года, однако через два дня заболел коронавирусом, и вторую прививку ему делать не стали. Сейчас уровень антител у местного жителя близился к нулю, поэтому Александр ревакцинировался около двух недель назад.

Именно вакцинация, по мнению Георгия Викулова, поможет справиться с инфекцией. ВОЗ обязана предупреждать о возможном всплеске заболевания, причем в первую очередь эта информация важна для сферы здравоохранения.

— Если мы вспомним, в прошлом году ВОЗ предрекала сотни миллионов смертей. Когда они говорят о новой пандемии, они предостерегают общественность, специалистов. Это и работа лабораторий, и наличие коек в больницах и специализированной медицинской помощи.

Для того чтобы справиться с пандемией, нужно выработать популяционный иммунитет. Делается это, по словам эксперта, двумя способами: из числа переболевших и вакцинированных.

Специалисты говорят, что осенью стоит ожидать дельта-штамма.

— Говорить о том, чтовакцины не будут действовать, некорректно, потому что разработчики — не группа дураков, они проверяют, проводят исследования. Публикации показали, что, несмотря на особенности дельта-штамма, вакцины, в том числе и российские, демонстрируют активность от 60 до 80 процентов, — успокаивает специалист.

Ранее эксперты называли сроки, когда у пациентов проходят последствия перенесенного коронавируса.

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