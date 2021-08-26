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Генерал ФСБ призвал усилить контрразведку для поимки нелегалов в России

Марина Найденкова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Генерал ФСБ призвал усилить контрразведку для поимки нелегалов в России
Фото: Игорь Генералов, Вечерняя Москва

В России необходимо усилить контрразведывательный режим для поимки нелегалов, которые могут быть потенциальными террористами и проникать в страну через сопредельные с Афганистаном страны. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал заместитель председателя движения «Сильная Россия», генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

Президент российской секции Международной полицейской ассоциации Юрий Жданов рассказал, что криминогенная обстановка в России может ухудшиться уже осенью из-за событий в Афганистане. По его словам, в сопредельных с Афганистаном государствах действуют различные террористические ячейки, запрещенные в России. Внимание сейчас сфокусировано на Узбекистане и Таджикистане. По словам эксперта, через сопредельные страны вместе с беженцами на территорию РФ могут проникнуть преступники, в том числе и нелегальным путем.

По словам Михайлова, для предотвращения проникновения в страну террористов необходимо: первое — повысить качество оперативной работы, второе — исключить возможность вовлечения в преступные структуры людей. Кроме того, нужно уже сегодня усиливать в стране контрразведку. Понятно, что граница — именно то место, через которое в Россию могут прийти преступники. Однако она, как отметил собеседник «ВМ», «огромная, невероятной протяженностью и не на всех участках может нормально контролироваться».

— Мы пограничные войска не ставим через каждый метр. Поэтому надо усиливать жесткий внутренний контрразведывательный режим для выявления нелегалов, которые проникли на территорию России в качестве потенциальных террористов, — сказал Михайлов.

Правоохранительные органы должны держать ухо востро, добавил он. Также необходимо укрепить свои позиции с точки зрения права. По словам Михайлова, для этого, возможно, нужно пересмотреть статьи Уголовного кодекса по отношению к нелегалам, пересекающим российскую границу.

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