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Мишустин поручил разработать план модернизации российских школ до 2024 года

Полина Долганова

Общество
Мишустин поручил разработать план модернизации российских школ до 2024 года
Фото: Правительство РФ

В России есть необходимость разработать план модернизации школ до 2024 года с учетом бюджетных средств разных уровней. Об этом в четверг, 26 августа, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

По его словам, уже заложенные средства региональных бюджетов дают достаточный фундамент для основательной работы.

— Но в общем надо, конечно, сделать план и ответить учителям, деткам за четырехлетку все, что мы сделаем. Я абсолютно уверен, что компиляция регионального и федерального бюджета этого подхода даст нам абсолютно точный результат, который мы людям предъявим, и в 2024 году решим эти задачи, — сказал глава кабмина.

Министр просвещения Сергей Кравцов, в свою очередь, доложил, что программа уже подготовлена и в ближайшее время будет утверждена.

Он уточнил, что в 2022–2023 годах в России планируется вдвое увеличить количество отремонтированных школ. Так, за этот период в стране будут приведены в порядок около трех тысяч образовательных учреждений.

Только на 2022 год на эти цели в бюджете заложено 56 миллиардов рублей, передает Интерфакс.

До этого вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что к новому учебному году уже готовы более 83 тысяч российских школ и детских садов, что составляет 95 процентов от общего числа в стране. Татьяна Голикова в обращении к МЧС, МВД и Росгвардии отметила, что в стране необходимо обратить внимание на пожарную и антитеррористическую безопасность школ и достойно подготовить образовательные учреждения.

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