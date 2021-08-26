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Юрист объяснил, почему Минтруд меняет правила соцвыплат на детей

Анна Михалюк

Общество
Юрист объяснил, почему Минтруд меняет правила соцвыплат на детей
Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Министерство труда и соцразвития меняет правила предоставления социальных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет.

Наличие у членов семьи двух и более автомобилей может послужить основанием для отказа в предоставлении госпомощи. Как сообщают «Известия», автомобили, которые находятся под арестом или в розыске, не будут учитывать женщинам, которые встали на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям.

Юрист Любим Лущик в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» рассказал о том, зачем меняют правила и кому положены такие выплаты.

Подробнее в видеосюжете «ВМ»:

Почему Минтруд изменит правила предоставления соцвыплат на детей от 3 до 7 лет

— Напомним в целом про выплаты. С апреля этого года они существенно увеличились. Если в прошлом году выплата на детей от 3 до 7 лет составляла 50 процентов от регионального прожиточного минимума, то сейчас, если семья нуждается в этой выплате, а нуждается она в том случае, если среднедушевой доход семьи меньше регионального прожиточного минимума, выплаты могут составлять 50, 75 и даже 100 процентов. Лучше визуально посмотреть информацию о выплатах на сайте госуслуг. Много ситуаций бывает, когда автомобиль находится под арестом или в розыске. Если у ГИБДД нет основания, они не могут снять его с регистрационного учета. И для таких ситуаций эта новая норма должна заработать, когда наличие второго автомобиля не будет являться фактором, препятствующим получению выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет.

Нормы должны заработать к зиме.

— В любом законе всегда есть что дорабатывать. И хорошо, что появляются такие инициативы, которые не закручивают гайки, а упрощают жизнь, — отмечает эксперт.

Пенсионеры получат единовременные выплаты уже в конце следующей недели.

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