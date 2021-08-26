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Развитие IT-технологий в сфере управления городскими финансами обсудили в Москве

Илья Ашуров

Город
Развитие IT-технологий в сфере управления городскими финансами обсудили в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента финансов города Москвы

В столице прошла стратегическая сессия, посвященная развитию IT-технологий в сфере управления городскими финансами. На ней обсуждались перспективы развития информационных систем в ближайшие пять лет. Об этом в четверг, 26 августа, «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе столичного департамента финансов.

В сессии участвовали разработчики и активные пользователи финансовых IT-систем, представители органов власти, а также независимые эксперты.

Заместитель руководителя Департамента финансов Москвы Павел Дитятев отметил, что внедрение и развитие информационных систем в процесс управления городскими финансами обусловлены эволюцией бюджетного законодательства.

— Наша задача состоит в том, чтобы эти системы сняли с пользователя рутинные функции, могли предоставлять необходимые данные для принятия управленческих решений по актуальным вопросам развития города, — подчеркнул Дитятев.

В рамках мероприятия были проведены презентации проектов, дискуссии и многое другое. Важное место в дискуссиях заняло обсуждение современных трендов в IT.

Директор Научно-образовательного центра «Цифровые технологии в образовании» Высшей школы менеджмента Санкт-Петербургского университета Сергей Лукашкин обратил внимание на технологии искусственного интеллекта и инструменты обработки больших данных. По его словам, подобные инструменты «неизбежно будут ошибаться» из-за самой структуры анализируемых данных.

— Полностью рассчитывать на инструменты искусственного интеллекта пока не приходится. Человек, качество человеческого капитала являются главными драйверами развития информационных технологий, — заключил Лукашкин.

В среду, 25 августа, в Москве подвели итоги конкурса «Бюджет для граждан», в рамках которого участником предлагалось в свободной форме представить работы, направленные на повышение уровня бюджетной и финансовой грамотности населения. Из 125 поступивших проектов победу одержали 13 работ среди физических лиц и три — среди юридических.

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