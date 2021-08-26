Названы топ-3 женских знака зодиака, которые могут влюбить в себя любого

Фото: Pexels

Астрологи убеждены, что есть несколько знаков зодиака, представительницы которых способны влюбить в себя любого мужчину.

Так, например женщина-Весы притягивает спутников как магнит. Такая дама всегда эффекта — с ней приятно выйти в свет. Она следит за собой и всегда знает, как преподнести себя в выгодном свете.

Девы часто являются воплощением женственности. Они уточнены и грациозны. Благодаря развитой интуиции эти леди могут предугадать желания своей второй половинки или потенциального парня. Однако нередко бывает и так, что интеллект Дев отпугивает сильный пол.

В женщинах-Рыбах мужчины ценят преданность. Девы, как правило, проявляют заботу к своим вторым половинкам. Этот знак также способен анализировать все происходящее вокруг. Таким женщинам не свойственно закатывать истерики и орать по мелочам, передает «Пятый канал».

В характере каждого человека есть свои плюсы и минусы. Считается, что недостатки и достоинства во многом зависят от знака зодиака человека. Астрологи рассказали, какие преимущества есть у каждого представителя зодиакального круга.