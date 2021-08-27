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«Список смертников»: США дали талибам* имена людей, которых они хотят вывезти из страны

Иван Юминов

В мире
«Список смертников»: США дали талибам* имена людей, которых они хотят вывезти из страны
Фото: Pixabay

США предоставили радикальному движению «Талибан»* список людей, которых они хотели бы вывезти из страны. Об этом сообщает Politico со ссылкой на несколько источников.

— Откровенно говоря, они поместили всех этих афганцев в список смертников, — рассказал собеседник издания из армии США.

В перечень, как отмечается, вошли американцы, сотрудничавшие с США афганцы, а также обладатели грин-карт. Решение Вашингтона, по данным Politico, было вызвано желанием обеспечить этим людям доступ к аэропорту Кабула.

При этом свое недовольство из-за данного шага высказали американские законодатели и военные, отмечается на сайте газеты.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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