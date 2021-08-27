Автоэксперт объяснил, как не сделать ошибку при выборе первой машины

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Первый автомобиль должен быть новым, чтобы водитель мог посвятить большую часть времени улучшению навыков езды. Об этом заявил вице-президент Национального автомобильного союза Вячеслав Субботин.

— Подержанный автомобиль поначалу кажется новичкам привлекательным: у них есть опасения по поводу того, что в случае аварии или угона подержанный автомобиль будет не так жалко. На самом деле все не так, — рассказал специалист.

Старая машина, по его словам, будет регулярно ломаться. Это даст возможность разобраться в работе автомобиля, но хлопоты по починке вряд ли принесут удовольствие, добавил Субботин.

Внимание стоит обратить на недорогие и удобные модели, как Hyundai Solaris, Volkswagen Polo или Kia Rio, уточнил эксперт. При выборе комплектации необходимо ориентироваться на бюджет и чтобы ничего не пришлось самостоятельно прикручивать, добавил он.

Кроме того, при общении с дилером следует отказаться от лишних услуг за дополнительную плату. В их число входят установка сигнализации и обработка кузова, приводит слова Субботина Nation News.