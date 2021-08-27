«Отреагируем с силой»: Байден приказал подготовить планы нанесения ударов по ИГ*

Фото: Twitter / WhiteHouse

Американская армия подготовит планы по нанесению ударов по позициям террористической группировки «Исламское государство в Хорасане»*, являющейся ответвлением ИГ*. Об этом заявил президент США Джо Байден.

— Я также приказал своим военачальникам разработать оперативные планы по нанесению ударов по объектам и руководству «ИГ в Хорасане»*. Мы отреагируем с силой и с точностью в то время и в том месте, которое мы выберем, и в тот момент, который мы выберем, — рассказал глава государства.

Байден также отметил, что радикальное движение «Талибан»* не помогало боевикам ИГ* в осуществлении теракта и не будет содействовать им в будущем, отмечает CNN.

26 августа сообщалось, что ИГ* взяла на себя ответственность за атаку в аэропорту. Как отмечала WSJ, первый взрыв прогремел у отеля Baron, который расположен напротив аэропорта.

Газета Independent также сообщала, что отель стали использовать как место сбора для граждан из Великобритании, которые хотят покинуть Афганистан. Согласно данным МИД РФ, граждан России не было среди тех, кто находился в аэропорту Кабула на момент взрывов.

Всего в результате взрывов погибли более 100 человек — в том числе 12 военных США и 90 афганцев.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежализ Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная на территории России по решению Верховного суда Российской Федерации.