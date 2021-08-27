Миру предрекли большую войну из-за краха американской империи

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США из-за заката собственной гегемонии могут в будущем вступить в столкновение с Китаем. Об этом заявил обозреватель The Economist Нил Фергюсон.

— Приобрести столь обширную глобальную ответственность было непросто. Но полагать, что избавиться от нее будет проще, — заблуждение, — рассказал журналист.

Вашингтон, по его мнению, идет по пути Британской империи, которая оказалась в упадке в первой половине XX века. Свидетельствами этого являются беспорядочная эвакуация американской армии из Афганистана, а также спад экономики США, добавил колумнист.

Войска страны расквартированы в более чем 150 государствах. Закат гегемонии Вашингтона и восхождение Китая в качестве великой мировой державы приведет их к неизбежному столкновению в Восточной Азии, уверен он.

США окажутся перед выбором: либо вступить в долгое и тяжелое вооруженное противостояние за контроль над Тайванем, либо уступить Пекину, приводит слова Фергюсона сайт издания.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.