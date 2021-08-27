Мечтающий дожить до 200 лет инвестор поделился секретами долголетия

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Правильное питание и уменьшенное потребление сахара являются ключом к долголетию. Об этом заявил инвестор Сергей Янг, который мечтает дожить до 200 лет.

Янг обращается к врачам не реже раза в год — он считает, что это позволяет диагностировать болезни на ранней стадии, когда они еще не нанесли серьезный вред здоровью.

Инвестор советует отдать предпочтение растительной пище, пить воду, а также избегать полуфабрикатов. Кроме того, он советует не забывать о продуктах с липопротеинами низкой плотности, предоставляющие организму здоровые жиры для сердечно-сосудистой системы.

Около 15-25 минут в день, которые человек выделяет на упражнения, по словам Янга, продлевают жизнь на три года у людей с ожирением, и на семь лет — при отсутствии избыточного веса. Пользу организму окажет даже обычная ходьба, подчеркнул он.

Предприниматель также в погоне за своей целью не стал курить, употреблять алкогольные напитки, а также сократил употребление сахара. Наконец, Янг старается получать не менее семи часов сна в сутки, так как меньшее время может привести к сокращению продолжительности жизни, отмечает CNBC.