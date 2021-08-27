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Глава МИД Украины Кулеба солгал об использовании российскими самолетами авиабазы Баграм

Виктория Сикерина

В мире
Глава МИД Украины Кулеба солгал об использовании российскими самолетами авиабазы Баграм
Фото: mfa.gov.ua

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил с ложным заявлением о самолетах российской авиации по время эвакуации людей из Афганистана. По его словам, они якобы использовали авиабазу Баграм, контролируемую талибами*. Такую позицию он высказал на брифинге в пятницу, 27 августа.

По словам главы МИД Украины, это подтверждает тесную дипломатическую связь между «Талибаном»* и Россией.

— Эти самолеты летели не в аэропорт Кабул, который контролируется войсками коалиции, а в аэропорт Баграм, который находится под контролем талибов, — сказал министр.

Однако видеоролики с эвакуации подтвердили обратное. На них видно, что российские самолеты прилетели именно в аэропорт Кабула, сообщает РИА Новости.

Ситуация в Афганистане

Конфликт в Афганистане обострился после заявления президента США Джо Байдена о выводе американских войск с территории государства. Из-за этого талибы* начали вести активные боевые действия с афганскими военнослужащими.

15 августа «Талибану»* удалось захватить большую часть страны, в том числе столицу — Кабул. После этого президент Ашраф Гани подал в отставку и бежал из Афганистана в ОАЭ.

На фоне обострения конфликта США перебросили в столицу Афганистана около четырех тысяч военнослужащих, а Госдеп принял решение о сокращении персонала дипломатической миссии.

13 августа в МИД РФ сообщили, что эвакуация посольства в Кабуле не рассматривается. 16 августа талибы* взяли под охрану внешний периметр посольства России.

23 августа представитель «Талибана»* заявил, что 31 августа является «красной линией» для вывода из Афганистана армии США.

* «Талибан» — организация признана террористической Верховным судом РФ 14 февраля 2003 года, запрещена в России.

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