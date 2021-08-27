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Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» стартует в Москве

Анастасия Колоскова

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Фестиваль военных оркестров «Спасская башня» стартует в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Первый концерт военно-музыкального фестиваля «Спасская башня» пройдет в пятницу, 27 августа, на Красной площади в Москве после годичного перерыва из-за пандемии коронавируса. Специальным гостем мероприятия станет фронтмен немецкой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, который споет на русском песню «Любимый город». Об этом сообщили организатор фестиваля.

XIV Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» будет проходить в формате COVID-free. Впервые участие в нем примут коллектив из африканского Габона и команда ВДВ. Специальными гостями станут также певица Тамара Гвердцители и арт-группа «Хор Турецкого».

Организаторы отмечают, что темой нынешнего фестиваля станет «Время, Музыка и Мир».

Зрители также смогут увидеть конные выступления Кремлевской школы верховой езды, кавалерийского почетного эскорта Президентского полка службы коменданта Московского Кремля ФСО России, 1-го специального полка полиции главного управления МВД России по городу Москве.

Шоу-программы представят Московский казачий хор и уникальное для России племенное хозяйство «Идальго» из Санкт-Петербурга.

24 августа корреспондент «Вечерней Москвы» рассказала, как прошла первая репетиция военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».

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