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«Рубцы и гематомы»: пластический хирург рассказала об ужасных последствиях увеличения губ

Анна Михалюк

Общество
«Рубцы и гематомы»: пластический хирург рассказала об ужасных последствиях увеличения губ
Фото: Pixabay

Пластический хирург Анастасия Игнатьева рассказала, какие последствия могут поджидать любительниц инъекций, в частности, после увеличения губ.

— У нас врачей учат так: пациент пришел, вы его укололи, и он идет домой разминать губы. Это неправильно. Нужно врачу аккуратно заходить в слои, раскладывать препарат. И тогда разминать ничего не надо будет. Возможны синяки, но они будут маленькие, а не гематомы, — объясняет эксперт правильную постановку препарата в интервью для канала «Клатч онлайн».

Но бывают случаи, когда врач недостаточно опытен. В таких ситуациях после уколов возможно появление гематом, что, безусловно, скажется на форме губ.

— Если укололи и появилась гематома, это значит, что филлер повредил мышцу — кровь вылилась в сосуды. Девочки ходят с ними месяц-два. Потом она рассасывается, но филлер рассасывается тоже, а это значит, что будет асимметрия губ. Ткань губ получается вся в рубцах, а это никто не исправит — ни косметолог, ни хирург. Чтобы уменьшить риск гематом после того, как вам укололи губы, нужно приложить что-нибудь холодное на 10–15 минут. Вы не должны попасть в поток пациентов, где все сидят в очереди и ждут и это выглядит как конвейер, — объясняет эксперт.

Ранее пластический хирург рассказала, как сделать пухлые губы без уколов красоты.

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