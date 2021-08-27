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Успение Пресвятой Богородицы – одно из 12 главных православных торжеств, Богородичный праздник. В 2021 году он отмечается 28 августа. Полное церковное название праздника – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодевы Марии. Он посвящен воспоминанию о смерти Божией Матери. Слово «успение» символизирует не смерть обычного человека, а вознесение духа и тела к Богу.

Приметы:

На Руси люди сопоставляли Божью Матерь с Матерью-Землей. В этот праздник запрещалось ходить босиком и втыкать в почву острые предметы. Эти действия обижали землю и влекли неурожай.

В Успение Пресвятой Богородицы не стоит надевать новую или неудобную обувь, иначе весь год будет ощущаться дискомфорт.

Нельзя ругаться матом, обижать ближних, отказывать в помощи нуждающимся, грубить и быть в плохом настроении.

Запрещается в этот день унывать и тосковать. Несмотря на то, что Успение — это завершение земного пути Богоматери, она воссоединяется в Царстве Небесном со своим сыном. В этом смысле 28 августа — это праздник, поэтому нельзя грустить и мыслить негативно, думая, что все плохо.

Физическая работа в двадцать восьмой день августа также попадает под запрет. К физическому труду относят работы в поле и огороде, уборку и рукоделие.

Приметы погоды:

Если молодое бабье лето теплое, то на старое жди ненастье.

Если на Успение появится радуга, то осень будет теплой и затяжной.

Если много паутины, зима будет морозной и ясной.

После захода солнца около земли появляется туман, который к рассвету рассеивается – к дождю.

Подробнеевидеоматериале «ВМ»:

Народный календарь. Чего нельзя делать 28 августа, в Успение Пресвятой Богородицы

События:

Началась Всероссийская статистическая перепись населения

Первая советская перепись населения проводилась с 28 августа 1920 года во время Гражданской войны. Ею было охвачено только 72% населения России, так как в ряде районов страны еще велись военные действия. Все население страны впервые охватила Всесоюзная перепись населения в декабре 1926 года. Численность населения составила 147 миллионов человек. Перепись 1937 года спровоцировала репрессии сталинского руководства против статистиков, якобы вредительски приуменьшивших численность населения СССР. Два года спустя, была проведена новая перепись, уже удовлетворившая вождя. Первая послевоенная перепись была проведена в январе 1959 года, и численность населения была 208,8 миллиона человек.

Всероссийская перепись населения 2002 года прошла с 9 по 16 октября. Впервые за всю историю российского государства перепись проводилась не по решению правительства, а на основании федерального закона «О Всероссийской переписи населения» от 25 января 2002 года. На октябрь 2002 года численность населения страны составила 145,18 миллионов человек.

Очередная Всероссийская перепись населения прошла с 14 по 25 октября 2010 года. По её итогам население страны составляет 142,905 млн. человек. Ближайшая перепись населения в России намечена на 2021 год.

Совет Министров СССР утвердил новое Положение о паспортной системе

Первые удостоверения личности появились в России в 18 веке. В 1721 году Петр I ввел обязательные паспорта для крестьян, покидающих свое место жительства.

В начале 19 века в России появились загранпаспорта. В конце 19 века российский паспорт приобрел вид книжечки, с указанием происхождения, сословной принадлежности и вероисповедания владельца.

В 1918 году Советское правительство ликвидировало паспортную систему. Удостоверением личности признавался любой официально выданный документ – от справки волостного исполкома до профсоюзного билета.

30 сентября 1997 года в Георгиевском зале Кремля Президент России Борис Ельцин вручил первые тридцать новых российских паспортов с двуглавым орлом на обложке группе граждан России, достигшим 14-летнего возраста. С 1 октября того же года началась повсеместная выдача российских паспортов нового образца. В этот день новые паспорта получили уже 1000 россиян.

В Россию возвращена Казанская икона Божьей Матери

Чудотворная Казанская икона Божией Матери – одна из главных святынь православных христиан. Она была явлена в 1579 году, причем, обретение образа сопровождалось «многими чудотворениями».

Тогда же царь Иван Грозный основал в Казани монастырь Пресвятой Богородицы, в который и была помещена обретенная икона. С нее сделали несколько списков (копий), два из которых Русской Церковью почитались особо. Один список с иконы был прислан в народное ополчение Минина и Пожарского, которое в 1612 году освободило Москву от польских захватчиков.

Ныне этот список находится в Богоявленском кафедральном соборе Москвы. В память об освобождении Москвы, 4 ноября празднуется День Казанской иконы Божией Матери. Второй особо чтимый список, перенесенный вместе с другими святынями в основанную царем Петром I северную столицу, стал одной из главнейших святынь града Петра. В 1811 году в честь этого образа был сооружен кафедральный Казанский собор.

Родились:

1749 — Иоганн Вольфганг Гёте, немецкий учёный, писатель, мыслитель, государственный деятель.

1899 — Андрей Платонов, русский советский прозаик, поэт, драматург, публицист.

1918 — Лиза Чайкина, партизанка, Герой Советского Союза (посмертно).

1925 — Аркадий Стругацкий, советский писатель-фантаст, переводчик.

1969 — Даниил Спиваковский, российский актёр театра и кино, педагог.

Именины отмечают: Мария