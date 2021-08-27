Схема движения транспорта временно изменится на некоторых улицах столицы

Фото: Анна Быкова

На ряде столичных улиц временно изменится схема движения транспорта. Об этом сообщает официальный сайт мэра Москвы.

С 28 августа по 30 сентября будет закрыто для движения пересечение Сочинской и Рождественской улиц, а также улиц Липчанского и Рождественской. Это связано с дорожными работами у станции метро «Некрасовка».

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

С 30 августа по 15 октября движение перекроют в боковом проезде Кантемировской улицы от дома 53, корпуса 1, до дома 57, строения 6. Кроме того, с 30 августа 2021 года по 1 июня 2022-го транспорт не сможет проехать по участку Кантемировской улицы от дома 53, корпуса 1, до дома 58. Здесь будут вестись строительные работы в боковом проезде.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

С 2 сентября по 15 декабря в связи с проведением инженерных работ ограничат движение на Измайловском проспекте.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

3 сентября с 12:10 до 13:45 нельзя будет проехать по участку Подколокольного переулка от Солянки до Малого Ивановского переулка.

Фото: официальный сайт мэра Москвы / mos.ru

Водителей просят планировать маршрут заранее.