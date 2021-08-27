Музей современной истории впервые покажет цифровую живопись японского мастера

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей современной истории России впервые представляет цифровые живописные произведения японского мастера Юсуке Акамацу, который в качестве листа бумаги использует iPhone.

Основой работ, представленных на выставке «Трансфигурация», являются фотографии, которые художник с помощью цвета и фантазии превращает в абстрактные образы. Под «трансфигурацией» художник подразумевает преображение мира и человека.

Выставка открыта с 3 по 8 сентября, сообщается на сайте музея.

Исторический парк «Россия — Моя история» впервые покажет выставку-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Проект продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Иллюстрированный трагический эпос зрители увидят в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. Концепция проекта «обучение с помощью развлечения» сделает выставку живой и интересной для всех посетителей.