Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Музей современной истории впервые покажет цифровую живопись японского мастера

Ольга Маркова

Развлечения
Музей современной истории впервые покажет цифровую живопись японского мастера
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Музей современной истории России впервые представляет цифровые живописные произведения японского мастера Юсуке Акамацу, который в качестве листа бумаги использует iPhone.

Основой работ, представленных на выставке «Трансфигурация», являются фотографии, которые художник с помощью цвета и фантазии превращает в абстрактные образы. Под «трансфигурацией» художник подразумевает преображение мира и человека.

Выставка открыта с 3 по 8 сентября, сообщается на сайте музея.

Исторический парк «Россия — Моя история» впервые покажет выставку-комикс «Александр Невский: история жизни благоверного князя языком графического романа». Проект продолжает цикл мероприятий, приуроченных к празднованию 800-летия со дня рождения князя Александра Невского.

Иллюстрированный трагический эпос зрители увидят в виде уникального анимированного комикса, который поэтапно расскажет о становлении князя с молодых лет до звания непобедимого русского полководца. Концепция проекта «обучение с помощью развлечения» сделает выставку живой и интересной для всех посетителей.

Читайте также:
ВыставкифотографииМузей современной истории России
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте