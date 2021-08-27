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Столичные архитектурные проекты вышли в финал европейской премии The Plan Award 2021

Виктория Сикерина

Общество
Столичные архитектурные проекты вышли в финал европейской премии The Plan Award 2021
Фото: Пресс-служба Москомархитектуры

Архитектурный проект по реконструкции участка набережной Москвы-реки от Дорогомиловского до Белорусского моста стал финалистом европейской премии The Plan Award 2021. Об этом сообщили в пятницу, 25 августа.

Планировку набережной разработал Научно-исследовательский и проектный институт градостроительного планирования Москвы. В конкурсе архитектурный план представлен в номинации Public Space («Общественное пространство»).

Также в финале примут участие проект кинотеатра «Художественный» и проект школы Wunderpark в Московской области.

Премия The Plan Award нацелена на развитие качества работы дизайнеров и ученых в области строительства и архитектуры. В состав жюри конкурса вошлиавторитетные специалисты Винка Дуббельдам, Маурицио Сабини, Элисон Брукс и многие другие.

— Ежегодно градостроительные институты столичного Стройкомплекса показывают, что способны конкурировать с именитыми архитектурными бюро. Это доказательство международного уровня их проектов, которые вносят вклад не только в формирование будущего облика Москвы и других российских городов, но и в создание новых трендов, которые будут определять завтрашний день градостроительного развития. — приводит слова Юлианы Княжевской, председателя Москомархитектуры, официальный сайт мэра Москвы.

В пятницу, 27 августа, руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин заявил, что городская среда, созданная звездными архитекторами, более комфортна для горожан и привлекательна для туристов.

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