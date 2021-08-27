«Совет Матерей» отправил гуманитарную помощь детям Донбасса

Фото: Анна Никитина

К началу учебного года общероссийская общественная организация «Совет Матерей» собрала и отправила детям Донбасса груз гуманитарной помощи. К акции присоединились многие известные люди России.

По данным российской миграционной службы, число жителей Донбасса, получивших паспорта граждан РФ, приближается к миллиону человек. По документам они такие же граждане Российской Федерации, но в реальности могут рассчитывать далеко не на всю социальную поддержку.

— На граждан России, живущих в этих республиках, распространяются некоторые российские льготы и выплаты для семей и детей. Например, они получают материнский капитал, но «путинские» 10 тысяч для подготовки к школе не получат, поскольку в законе сказано, что выплата предоставляется только проживающим на территории Российской Федерации, — поделилась Татьяна Буцкая

Собранная волонтерами гуманитарная помощь отправлена в Новоазовск.

— Этот город находится вблизи «линии разграничения», где всё ещё звучат выстрелы. Но это не должно влиять на право детей на праздник 1 сентября, — подчеркнула Буцкая.

— Передайте всем детям Донбасса, чтобы они хорошо учились и слушали родителей, — попросил режиссер Карен Шахназаров, передавая волонтерам «Совета матерей» пакеты со школьными принадлежностями, собранные на «Мосфильме».

— К 1 сентября ребенок должен быть «упакован» предметами, необходимыми в школе. Поэтому я приобрела и пластилин, и тетради, и ручки. Детям это очень необходимо. Мое сердце с вами и с теми, кто участвует в гуманитарной акции, — сказала Арина Шарапова, передавая волонтерам «Совета матерей» пакеты своей гуманитарной помощи для детей Донбасса.

Председатель общероссийской общественной организации «Совет Матерей» Татьяна Буцкая поблагодарила всех, кто помог собрать гуманитарный груз для школьников, и подчеркнула, что следующая задача организации — открыть первое отделение на Донбассе, чтобы помощь российского общества семьям и родителям непризнанных республик стала регулярной и адресной.

Гуманитарный груз от «Совета Матерей» для детей Донбасса в Новоазовск доставят 29 августа. Ребята успеют получить его и как следует приготовиться к Дню знаний.

Отправку гуманитарного груза на Донбасс прокомментировал общественный деятель, экономист Алексей Яшин.

— Обстановка на Донбассе все еще остается непростой, но с тем, что дети там должны прийти на линейку 1 сентября с радостью, спорить трудно. Как и всякий нормальный человек надеюсь, что выстрелы там перестанут звучать и статус этих непризнанных республик будет, наконец, определен, — сказал он.