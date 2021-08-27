Психолог объяснила, как избавиться от чувства вины перед детьми

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Блогер и психолог Вероника Степанова рассказала, как матери могут избавиться от чувства вины перед детьми и объяснила, откуда оно берется.

Обычно чувство вины испытывают тревожные мамы, причем еще с момента беременности.

— Эта виновность сопряжена напрямую с тревожностью, которая начинается еще в момент беременности. То есть, тревожная девушка переживает и винит себя за то, что зря ела суши, поздно легла спать, громко слушала музыку. Все это перейдет непосредственно уже в детско-родительские отношения. Мамочки встревожены: «Зря я его перекутала, нет я его по-моему не домыла, я его перекормила, я сделала прививку зря, не сделала — тоже зря…».Далее эта мамочка ищет подтверждение тому, что она плохая мать от соседей, которые ее обвиняют, от своих подруг, со стороны матери и так далее. Это накладывается на сильную усталость, что в комплексе может повлечь за собой депрессию, — объясняет Вероника Степанова в новом выпуске на YouTube.

Чувство вины перед ребенком может вызывать, в первую очередь, разлука с ним и вполне логичное право женщины на личную жизнь.

— Классическая сцена: когда мама пытается все-таки выйти в социальный мир: сходить на спорт, встретиться с подругой, элементарно продолжить свое обучение или выйти на работу. В таких ситуациях почти каждая сталкивается с чувством вины.«Как же он, бедный, там будет без меня?»,«А вот он же так плакал!». Я просто себя вспоминаю, когда свою старшую дочку отправила в полтора года в садик, я наматывала круги: пыталась как-то в окошко заглядывать, я не могла очень долго отойти от этого учебного учреждения, я кружилась в этой виновности, — говорит эксперт.

По словам психолога, это не касается совсем маленьких детей: малышей до года лучше не доставлять одних больше, чем на 2-3 часа.

Чтобы перестать испытывать это чувство, необходимо сесть и написать на листке бумаги: какая мама является для вас идеальной? Какую маму я бы хотела для себя? Еще один совет: обзаведитесь подругами с детьми: они будут вам «зеркалить» ваши ситуации, и вы поймете, что не у всех все идеально, и допускать ошибки — это нормально. Важный совет для мам, которые много работают: выделяйте ребенку «мамин час» - это время, когда вы вместе с малышом читаете, рисуете, гуляете, смотрите в обнимку мультфильмы или случаете музыку. И главное правило: исключите людей, которые вас критикуют.

Степанова подчеркивает, что важно понимать, что ребенок через 20 лет уйдет, а мама, которая все эти годы посвящала ему, утратит все социальные навыки и перестанет представлять интерес для себя и окружающих как личность.