Дмитрий Певцов предложил восстановить усадьбу Виноградово и передать ее под детский Центр научно-технического творчества

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Перед началом нового учебного года эксперты в области дополнительного образования обсудили проблемы и перспективы развития детского научно-технического творчества. Народный артист России Дмитрий Певцов считает необходимым возродить систему бесплатных кружков для детей.

На круглом столе со специалистами Певцов заявил, что необходимо в срочном порядке озаботиться созданием сети доступных центров научно-технического творчества для детей и молодежи в каждом районе Москвы, а регионам – взять на вооружение этот принцип.

— Нашей стране позарез нужны талантливые инженеры, конструкторы, исследователи. Новые Королёвы, Курчатовы – во всех областях науки и техники. Иначе мы будем плестись в хвосте технического прогресса, — отметил Певцов. — В СССР работала система дворцов пионеров, станций юных техников, откуда страна затем получала талантливых инженеров. Сегодня даже в столице мы знаем районы, где у детей нет никакой возможности заниматься научно-техническим творчеством. А потом удивляемся — нет конкурса на мехмат МГУ, падают самолеты один за другим… Любовь к «железу» и интерес к науке надо закладывать с малых лет. Это не просто «детское занятие», это профориентация и развитие потенциала страны в будущем.

Учитель информатики и робототехники школы из района Отрадное СВАО Москвы Александр Елацков отметил, что мода на техническое творчество появляется среди детей. Помогают такие конкурсы, как чемпионат рабочих профессий среди дошкольников и младших школьников «KidSkills», на котором проверяются и формируются актуальные знания, умения и навыки. В так называемое «конструкторское бюро» под руководством Елацкова идут дети со всего района Отрадное. С малых лет они знакомятся слобзиком, станками с ЧПУ, токарными, фрезерными станками и с современными 3D-принтерами.

Как считает Дмитрий Певцов, нужно искать любые возможности помочь детям увидеть красоту механизмов, инженерной мысли. Он предложил передать усадьбу Виноградово под детский научный центр.

— Несколько лет москвичи следят за судьбой разрушающейся усадьбы Виноградово — а ведь это мог быть бы наш российский «Хогвартс», где юные волшебники познавали бы азы науки. Каждому мальчишке или девчонке нужно помочь, причем бесплатно, найти дело по душе и свой путь в жизни! А когда они повзрослеют, Россия с их помощью снова станет лидером мировой науки и техники, — заявил Певцов.

Полиглот Анатолий Вассерман убежден, что клубы научно-технического творчества имеют свойсмысл, но говорит о возможной опасности.

— Боюсь, что вокруг этих клубов научно-технического творчества образуется какая-нибудь паразитирующая прослойка, которая будет чужие идеи превращать в свои деньги. Поэтому возродить эти клубы, конечно, надо, при этом надо хорошо продумать, чтобы невозможно было паразитировать на таком клубе, — предупредил Вассерман.