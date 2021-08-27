Тринадцать компаний примут участие в аукционе по развитию бывшей столичной промзоны

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Россия, Москва, Алтуфьевское шоссе Карта всех событий

В аукционе по комплексному развитию бывшей промзоны Алтуфьевское шоссе примут участие 13 компаний. Торги пройдут 31 августа. Об этом в пятницу, 27 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Стартовая цена договора на право реорганизации части бывшей промзоны площадью 30 гектаров составляет около 37,5 миллиона рублей, а шаг аукциона — 749,2 тысячи рублей. Территория преобразится не позднее 2035 года, победитель аукциона вложит в ее развитие порядка 45 миллиардов рублей, — рассказал заместитель мэра.

В свою очередь руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров отметил, что потенциальному инвестору предстоит построить 720 тысяч квадратных метров недвижимости, в том числе производственного и делового назначения.

— Кроме того, будет возведено 240 тысяч квадратных метров жилья, в том числе 25 тысяч квадратных метров по программе реновации, — добавил Прохоров.

Развитие территорий бывших промзон в столице проходит в рамках проекта «Индустриальные кварталы». Проект позволит столице получить порядка полумиллиона рабочих мест и свыше семи триллионов рублей инвестиций.

Заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев рассказал о реорганизации бывшей промышленной зоны Октябрьское поле в столичном районе Щукино. Он отметил, что строительство новых объектов в городе не только превращает районы Москвы в современные кварталы, но и помогает создать в городе новые места для трудоустройства.