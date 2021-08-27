ФК «Локомотив» встретится с «Лацио», «Марселем» и «Галатасараем» в группе Лиги Европы

Фото: Twitter / Локомотив

Футбольный клуб «Локомотив» узнал соперников по групповому раунду Лиги Европы-2021/22. Первый тур состоится уже 16 сентября 2021 года.

Жеребьевка прошла в пятницу, 27 августа, в Стамбуле. В квартет E к «Локомотиву» попали «Лацио», «Марсель» и «Галатасарай». Команда Марко Николича изначально находилась во второй корзине.

Полное расписание матчей «Локомотива» УЕФА будет опубликовано вечером 27 августа.

Лондонский футбольный клуб «Челси» 12 августа в серии пенальти обыграл испанский «Вильярреал» и во второй раз в истории стал обладателем Суперкубка УЕФА. До этого «Челси» выигрывал Суперкубок УЕФА в 1998 году.

Основное время встречи, которая проходила в Белфасте, закончилось со счетом 1:1. Голы забили Хаким Зиеш в команде «Челси» (27-я минута) и Жерар Морено у «Вильярреала» (73-я). В дополнительное время никто не смог отличиться, а в серии пенальти точнее оказались футболисты лондонского клуба.