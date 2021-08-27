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В Китае одновременно взорвали 15 многоэтажек. Видео

Анна Михалюк

Общество
В Китае одновременно взорвали 15 многоэтажек. Видео
Фото: twitter.com/XHNews

На юге Китая в столице провинции Юньнань одновременно подорвали 15 недостроенных многоэтажек. Компания занималась возведением объектов недвижимости с 2011 года, однако с 2013 года финансирование проектов прекратилось, и часть из них так и осталась недостроенной. Ввести в эксплуатацию удалось только четыре дома.

В пятницу, 27 августа, несданные объекты было решено подорвать. Установленные в разных точках камеры смогли эффектно заснять момент взрыва. Видео попало в Сеть.

Примечательно, что одна из высотокпри экстремальном демонтаже все-таки устояла, и теперь пользователи называют ее Пизанской.

Предполагается, что на этом месте другие владельцы будут заниматься возведением своих строительных объектов.

Ранее сообщалось, что московские компании представят свои товары в одном из самых крупных центров Китая.

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