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В Москве прошла донорская акция в помощь больным детям

Павел Гриднев

Общество
В Москве прошла донорская акция в помощь больным детям
Фото: Дмитрий Белкин

27 августа Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев вместе с Президентом центра им. Д. Рогачева, академиком РАН Александром Румянцевым провели донорскую акцию для того, чтобы помочь детям, нуждающимся в переливании. К акции присоединились 25 участников движения «Волонтеры-медики» и московских волонтерских центров, а также жители ЮЗАО.

— Сегодня мы вместе с командой волонтеров сдавали кровь и делаем это регулярно. Только за последний год волонтеры-медики сдали 20 тонн крови. Это занимает не больше 15 минут, но одна такая донация поможет 3 детям. Тысячи людей ежедневно нуждаются в донорской крови. К сожалению, из-за пандемии количество доноров стало снижаться ввиду ограничений перемещения, а потребность в крови стала еще выше. Для молодежи донорство — это один из несложных способов помочь, но очень важный, особенно для тех, кто нуждается в донорской крови. Сотни детей болеют и им ежедневно требуются операции. С другой стороны, сдача крови помогает самообновлению организма, снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Фактически, всего 15 минут свободного времени нужно, чтобы помочь и людям, и себе, — рассказал Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев.

Он также дал совет для тех, кто хотел бы стать донором, но боится сдавать кровь:

— Я тоже, в свое время, не сразу решился. Я считал, что поллитра крови, которую забирают у доноров, это много, и что это больно. На самом деле все не так. Больно только в первую секунду. Я думаю, нет ни одной причины помимо медицинских, чтобы отказываться от донорства, — поделился Артем Метелев.

Акция призвана пополнить запасы крови в помощь больным детям и призвать людей вступать в ряды доноров. О недостатке донорской крови cообщили в столичных детских больницах — Морозовской детской больнице, Российской детской клинической больнице и Центре имени Д. Рогачева.

На данный момент в Центре им. Рогачева проходят лечение 420 детей. В центре проводится 2500 операций, от нейрохирургических до трансплантационных. В центре ежедневно проходят трансплантации костей, суставов и органов. Проведено уже 250 трансплантаций костного мозга.

— Онкобольным жизненно необходима донорская кровь и ее компоненты. При лечении лейкоза она требуется пациенту месяцами. Благодарю всех отзывчивых людей, которые находят время, чтобы подарить частичку себя для спасения других, — заявил президент центра им. Д. Рогачева Александр Румянцев.

Академик РАН подчеркнул значимость роли доноров, отметил, что их большой поток устремляется в центры переливания крови в чрезвычайных ситуациях, и привел пример, что в годы Великой Отечественной войны в СССР было сделано 7 млн переливаний крови.

— В рядовые будни обычному человеку регулярно приходить и сдавать кровь для других, незнакомых людей – это гражданский подвиг, — сказал Румянцев.

Донорство абсолютно безопасно для человека, не имеет никаких осложнений и самое главное — может помочь другим людям. При сдаче крови забирают не более одной десятой от всего объема крови в организме — около 450–500 мл. От такой кровопотери организм восстанавливается достаточно быстро. Более того, любой донор получает право на дополнительный выходной и компенсацию питания.

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