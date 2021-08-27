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Более 20 мигрантов задержали после массовой драки в Новой Москве

Илья Ашуров

Происшествия
Более 20 мигрантов задержали после массовой драки в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Россия, Москва, поселение Мосрентген, улица Адмирала Корнилова Карта всех событий

Полиция задержала более 20 мигрантов после массовой драки, которая произошла в Новой Москве. Об этом в пятница, 27 августа, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Драка между приезжими произошла в хостеле на улице Адмирала Корнилова (поселение Мосрентген — прим. «ВМ»). Прибывшие на мест сотрудники полиции забрали в отделение свыше 20 человек. Позже часть из них доставили в центр временного содержания иностранцев.

В отношении некоторых из задержанных составлены административные протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания в РФ», а также за мелкое хулиганство.

Также часть нарушителей арестовали на 12 суток, передает РИА Новости.

В понедельник, 23 августа, в столичном метро произошел резонансный случай. Пассажир сел на ребенка с аутизмом, а затем затеял драку с его родителями. Следственный комитет даст этому конфликту правовую оценку.

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