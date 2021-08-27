Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Штраф за ночную езду с громкой музыкой могут ввести по всей России

Анастасия Волоснова

Общество
Штраф за ночную езду с громкой музыкой могут ввести по всей России
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести во всех городах России. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Подобную норму планируют добавить в статью «Хулиганство» в новый Кодекс об административных правонарушениях, который внесут в Госдуму в ближайшее время. Рукавишникова уточнила, что штраф может взиматься за такие нарушения и в дневное время.

— Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время, — пояснила Рукавишникова.

Она подчеркнула, что подобное неуважение к обществу должно пресекаться, пишет РИА Новости.

В четверг, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для водителей, которые в ночное время ездят в жилых кварталах с громкой музыкой и без глушителей.

Сергей Собянин предложил установить минимальный штраф в пять тысяч рублей с привязкой к мощности машины. Таким образом, недобросовестным автомобилистам, нарушающим покой москвичей, придется платить штраф тем больше, чем мощнее двигатель их машины.

Позднее председатель городской Думы Алексей Шапошников заявил, что Мосгордума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. Он отметил, что данная проблема является злободневной для жителей столицы, а существующее наказание для «шумных» водителей неэффективно.

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.

Читайте также:
Совет ФедерациимузыкаТранспорт
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте