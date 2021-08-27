Штраф за ночную езду с громкой музыкой могут ввести по всей России

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Штраф за ночную езду с громкой музыкой и без глушителей могут ввести во всех городах России. Об этом в пятницу, 27 августа, рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Ирина Рукавишникова.

Подобную норму планируют добавить в статью «Хулиганство» в новый Кодекс об административных правонарушениях, который внесут в Госдуму в ближайшее время. Рукавишникова уточнила, что штраф может взиматься за такие нарушения и в дневное время.

— Любители ездить без глушителя или сотрясать все вокруг себя громкой музыкой из мощных музыкальных колонок, установленных в автомобиле, выражают подобным поведением полное пренебрежение к правам других граждан на тишину и покой как в ночное, так и в дневное время, — пояснила Рукавишникова.

Она подчеркнула, что подобное неуважение к обществу должно пресекаться, пишет РИА Новости.

В четверг, 26 августа, мэр Москвы Сергей Собянин предложил ужесточить наказание для водителей, которые в ночное время ездят в жилых кварталах с громкой музыкой и без глушителей.

Сергей Собянин предложил установить минимальный штраф в пять тысяч рублей с привязкой к мощности машины. Таким образом, недобросовестным автомобилистам, нарушающим покой москвичей, придется платить штраф тем больше, чем мощнее двигатель их машины.

Позднее председатель городской Думы Алексей Шапошников заявил, что Мосгордума рассмотрит в приоритетном порядке законопроект об ужесточении ответственности за преднамеренное нарушение тишины автомобилистами в ночное время. Он отметил, что данная проблема является злободневной для жителей столицы, а существующее наказание для «шумных» водителей неэффективно.

В начале июня Госдума ужесточила уголовную ответственность за пьяную езду. Размер штрафа за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде увеличили с 200–300 тысяч рублей до 300–500 тысяч рублей. За данное нарушение также предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет вместо двух лет.