Путин поздравил спортсменов, взявших золото Паралимпиады в Токио

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов Паралимпиады в Токио, которые завоевали золото в пятницу, 27 августа. Телеграммы российского лидера были опубликованы в пятницу, 27 августа, на сайте Кремля.

Российские шпажисты в финале по фехтованию на колясках обыграли спортсменов из Китая со счетом 45:39, принеся золотую медаль национальной сборной. Команду России представляли Максим Шабуров, Александр Кузюков, Артур Юсупов и запасной Никита Нагаев.

Глава государства отметил сплоченность и умелую тактику спортсменов. По словам Путина, паралимпийцы проявили отточенное мастерство, обойдя сильных соперников.

Россиянин Альберт Хинчагов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио в толкании ядра. Хинчагов показал результат 15,78 метра. Президент обратил внимание на его волю и выдержку.

— Вы продемонстрировали боевой настрой, выдержку и волю, показали лучший результат в толкании ядра. Ваш успех — весомый вклад в развитие отечественного паралимпийского спорта, укрепление его победных традиций, — отметил глава государства.

Также российская пловчиха Валерия Шабалина заняла первое место в заплыве на дистанции 200 метров вольным стилем. Спортсменка справилась с поставленной задачей за 2 минуты 03,71 секунды.

Путин поздравил Шабалину с победой. Он подчеркнул, что она подтвердила свои лидерские и чемпионские качества, завоевав вторую золотую медаль.

— Столь блистательный успех — большая, по-настоящему заслуженная награда за ваше мастерство, потрясающее трудолюбие и целеустремленность, — сообщил российский лидер.

Президент пожелал всем спортсменам новых свершений и всего самого доброго, приводятся его слова на сайте Кремля.

XVI летние Паралимпийские игры в Токио проходят с 24 августа по 5 сентября.

Российские спортсмены из-за принятых в декабре 2020 года санкций Всемирного антидопингового агентства выступают на Паралимпиаде под аббревиатурой RPC — Паралимпийского комитета России (ПКР). В состав команды вошли 432 человека, в том числе 242 спортсмена.

Сборная России будет представлена в 19 видах спорта, включенных в программу соревнований. Кроме того, отечественные спортсмены впервые выступят на соревнованиях по бадминтону, бочче, голболу, гребле на байдарках и каноэ, тхэквондо, волейболу сидя среди женских команд, а также триатлону.

Российские победители и призеры Паралимпиады получат такие же вознаграждения, как медалисты прошедших до этого Олимпийских игр в Токио. Четыре миллиона рублей получат обладатели золота, 2,5 миллиона рублей — серебра, а также 1,7 миллиона рублей — бронзы.