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Власти Ярославской области уточнили число жертв после пожара в больнице

Иван Юминов

Происшествия
Власти Ярославской области уточнили число жертв после пожара в больнице
Фото: АГН Москва

В результате возгорания в больнице Ярославля умер один пациент, по предварительным данным, его смерть не связана с пожаром. Об этом заявил заместитель губернатора Ярославской области Андрей Шабалин.

— Погибшие — один человек, умер в реанимации, не от задымления, на другом этаже. Двоих пострадавших от задымления реанимировали, — рассказал чиновник.

При этом врачи борются за жизнь еще двух пациентов. Сообщение о задымлении в палате терапевтического отделения клинической больницы № 3 поступило вечером 27 августа.

Очаг располагался на первом этаже, его удалось ликвидировать. Всего из медицинского учреждения эвакуировали 56 человек, в том числе 11 лежачих больных.

На место инцидента выехали представители правительства области и правоохранительных органов, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства.

9 августа в больнице во Владикавказе в реанимации для больных коронавирусом произошли сбои в подаче кислорода. В результате погибли 11 человек. На следующий день после случившегося технические неполадки были устранены, подача кислорода возобновилась в полном объеме.

11 августа правоохранительные органы задержали главного врача больницы Владимира Плиева. В результате проверки инцидента выяснилось, что в медучреждении было неисправно техническое оборудование. Также правоохранители заявили о халатности медицинских работников.

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