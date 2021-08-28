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МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле

Иван Юминов

Происшествия
МЧС назвало предварительную причину пожара в больнице в Ярославле
Фото: АГН Москва

Предварительной причиной пожара в больнице в Ярославле является электротехническая. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС.

— Предварительная причина пожара — электротехническая, — говорится в сообщении.

Всего в медицинском учреждении находились 90 пациентов с коронавирусным диагнозом, а также 17 человек персонала. Сотрудники больницы эвакуировали 76 людей, при этом в результате возгорания до прибытия пожарных погиб 74-летний пациент.

Пожару был присвоен второй номер сложности, площадь возгорания составила пять квадратных метров. Причиной инцидента стало загорание матраса в палате, пожар удалось ликвидировать, отмечается на сайте МЧС.

В результате происшествия, по данным властей Ярославской области, погиб один пациент. При этом двоих пострадавших от задымления удалось реанимировать, врачи борются за их жизнь. На место инцидента выехали представители правительства области и правоохранительных органов.

9 августа в больнице во Владикавказе в реанимации для больных коронавирусом произошли сбои в подаче кислорода. В результате погибли 11 человек. На следующий день после случившегося технические неполадки были устранены, подача кислорода возобновилась в полном объеме.

11 августа правоохранительные органы задержали главного врача больницы Владимира Плиева. В результате проверки инцидента выяснилось, что в медучреждении было неисправно техническое оборудование. Также правоохранители заявили о халатности медицинских работников.

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