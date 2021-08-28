Названы знаки зодиака, представительницы которых способны поменять любовь на деньги

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Представительницы четырех знаков зодиака, по мнению астрологов, больше остальных склонны к алчности и стараются выбирать состоятельных партнеров.

Телец

Девушки, рожденные под этим созвездием, готовы делить трудности бедной жизни с любимым человеком. Но этого стремления хватит лишь на несколько лет, после которых такая дама отправится на поиски мужчины, имеющего деньги за спиной.

Близнецы

Эти женщины регулярно мечтают о принце, поэтому астрологи призывают не удивляться, что они не упустят свой шанс при первой же возможности. При этом, как отмечается, такие девушки вполне могут оставить спутника жизни даже при наличии совместных детей, чтобы попытать счастья с богатым мужчиной.

Скорпион

Представительницы этого знака без особого труда получают от жизни желаемое — если не от нынешнего партнера, то от будущего. Они не станут дважды думать, прежде чем поменять бедную вторую половину на курорты, дорогие магазины и рестораны.

Водолей

Женщины-Водолеи уверены, что для жизни необходима роскошь, а не стояние у плиты или стирка носков. Богатый любовник на горизонте может заставить их попрощаться с мужем со скромным заработком, отмечает Пятый канал.

26 августа сообщалось, что есть несколько знаков зодиака, представительницы которых способны влюбить в себя любого мужчину.

Так, например, женщина-Весы притягивает спутников как магнит. Такая дама всегда эффекта — с ней приятно выйти в свет. Она следит за собой и всегда знает, как преподнести себя в выгодном свете.

Девы, в свою очередь, часто являются воплощением женственности. Они уточнены и грациозны. Благодаря развитой интуиции эти леди могут предугадать желания своей второй половинки или потенциального парня. Однако нередко бывает и так, что интеллект Дев отпугивает сильный пол.