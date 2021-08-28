Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Японец облил серной кислотой мужчину в токийском метро

Полина Долганова

Происшествия
Японец облил серной кислотой мужчину в токийском метро
Фото: Предоставлено Алексеем Коломейцем

Японская полиция задержала 25-летнего гражданина Японии, который во вторник, 24 августа, облил пассажира токийского метро серной кислотой. Об этом сообщает агентство Киодо.

Инцидент произошел на станции метро «Сироганэ-Таканава» в Токио. Злоумышленник плеснул ядовитую жидкость в лицо 22-летнему пассажиру метрополитена. В результате случившегося у пострадавшего появились серьезные ожоги.

Отмечается, что его восстановление займет около шести месяцев, так как роговица обоих глаз была травмирована.

Кроме того, за пострадавшим в метро стояла женщина, которая поскользнулась на кислоте и также получила травмы.

Подозреваемым в данном происшествии оказался японец Хиротака Ханамори.

Данные с камер видеонаблюдения в метро свидетельствуют о том, что злоумышленник после выхода из вагона проследовал за своей жертвой до эскалатора и плеснул кислотой в лицо пассажиру.

Известно, что Ханамори нигде не работает. После происшествия он отправился из Токио в родную префектуру Сидзуока, а затем пропал. Мужчину удалось найти в самой южной японской префектуре — Окинаве.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник и потерпевший когда-то были однокурсниками.

На вопросы полиции Ханамори не отвечает, передает РИА Новости.

Читайте также:
МетротравмаЯпония
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Тайна бессмертия открыта нам в Богородице

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Черноплодный укор совести

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Наслаждение одиночеством

Александр Толмачев
Александр Толмачев

Как приблизить срок капремонта

Максим Никулин
Максим Никулин

Юбилей самого доброго клоуна

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Золотые руки, которых нам не хватает

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Срочно нужна связь с потусторонним миром

Все мнения
О проекте