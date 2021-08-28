Японец облил серной кислотой мужчину в токийском метро

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Японская полиция задержала 25-летнего гражданина Японии, который во вторник, 24 августа, облил пассажира токийского метро серной кислотой. Об этом сообщает агентство Киодо.

Инцидент произошел на станции метро «Сироганэ-Таканава» в Токио. Злоумышленник плеснул ядовитую жидкость в лицо 22-летнему пассажиру метрополитена. В результате случившегося у пострадавшего появились серьезные ожоги.

Отмечается, что его восстановление займет около шести месяцев, так как роговица обоих глаз была травмирована.

Кроме того, за пострадавшим в метро стояла женщина, которая поскользнулась на кислоте и также получила травмы.

Подозреваемым в данном происшествии оказался японец Хиротака Ханамори.

Данные с камер видеонаблюдения в метро свидетельствуют о том, что злоумышленник после выхода из вагона проследовал за своей жертвой до эскалатора и плеснул кислотой в лицо пассажиру.

Известно, что Ханамори нигде не работает. После происшествия он отправился из Токио в родную префектуру Сидзуока, а затем пропал. Мужчину удалось найти в самой южной японской префектуре — Окинаве.

По данным правоохранительных органов, злоумышленник и потерпевший когда-то были однокурсниками.

На вопросы полиции Ханамори не отвечает, передает РИА Новости.