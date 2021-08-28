Японец облил серной кислотой мужчину в токийском метро
Японская полиция задержала 25-летнего гражданина Японии, который во вторник, 24 августа, облил пассажира токийского метро серной кислотой. Об этом сообщает агентство Киодо.
Инцидент произошел на станции метро «Сироганэ-Таканава» в Токио. Злоумышленник плеснул ядовитую жидкость в лицо 22-летнему пассажиру метрополитена. В результате случившегося у пострадавшего появились серьезные ожоги.
Отмечается, что его восстановление займет около шести месяцев, так как роговица обоих глаз была травмирована.
Кроме того, за пострадавшим в метро стояла женщина, которая поскользнулась на кислоте и также получила травмы.
Подозреваемым в данном происшествии оказался японец Хиротака Ханамори.
Данные с камер видеонаблюдения в метро свидетельствуют о том, что злоумышленник после выхода из вагона проследовал за своей жертвой до эскалатора и плеснул кислотой в лицо пассажиру.
Известно, что Ханамори нигде не работает. После происшествия он отправился из Токио в родную префектуру Сидзуока, а затем пропал. Мужчину удалось найти в самой южной японской префектуре — Окинаве.
По данным правоохранительных органов, злоумышленник и потерпевший когда-то были однокурсниками.
На вопросы полиции Ханамори не отвечает, передает РИА Новости.